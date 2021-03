Bas begon als marktkoopman, nu voorziet hij Europa van tassen: ‘Gewoon je boerenverstand gebruiken’

En dat ging dan in het begin per motor. ,,Reed ik met de tassen die mijn broer te veel had gekocht, langs de markten in de buurt. Gaf ik overal mijn visitekaartje af en maakte ik praatjes. Heel prematuur groothandelen. Deed ik in mijn vrije tijd en dat is eigenlijk een beetje uit de hand gelopen, zou je kunnen zeggen”, zegt de directeur van het grote Oud-Beijerlandse bedrijf.