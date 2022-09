Banen liggen voor het oprapen, installatiemonteur hoeft niet eens meer te solliciteren

Nog steeds staan er meer vacatures open dan dat er kandidaten zijn. Maar welke beroepen en branches hebben hier het meest last van? Dat berekenden Nationale Vacaturebank en Intermediair op basis van hun data over het aantal sollicitaties per vacature. In de techniek staan bedrijven al jaren te springen om nieuw personeel, ook uit deze cijfers komen technische functies als ‘winnaar’ uit de bus.

Het CBS berekende dat er in het tweede kwartaal van dit jaar per 100 werklozen 143 vacatures waren. Vorig jaar in dezelfde periode waren dat nog 78 vacatures. Dat is een stijging van 83 procent. Het CBS geeft als verklaring dat het aantal werklozen dit jaar flink gedaald is (een daling van ruim 21 procent). Daarnaast is het aantal vacatures hard gestegen: van 324.000 in het tweede kwartaal van 2021 naar 467.000 dit jaar.

Ook vacaturesites merken de gevolgen van deze negatieve trend. Zo zagen Nationale Vacaturebank en Intermediair op hun jobboards dat werkgevers meer vacatures plaatsen, maar minder mensen solliciteren op een baan. Voor sommige functiegroepen is dit verschil groter dan voor andere. De functiegroepen die het meest afweken van het gemiddelde dat er per vacature wordt gesolliciteerd bij Nationale Vacaturebank en Intermediair zijn ondergebracht in een top 10.

Functiegroepen met de minste sollicitaties per vacature



1. Installateurs van toestellen voor klimaatregeling en koeltechniek

2. Installateurs en reparateurs van elektriciteitsleidingen

3. Loodgieters

4. Medisch specialisten

5. Installateurs van elektrische apparatuur

6. Toezichthoudend personeel in de bouwnijverheid

7. Huisartsen

8. Natuurkundigen en astronomen

9. Dakdekkers

10. Schappenvullers

Weinig sollicitaties

Gemiddeld genomen levert één vacature het afgelopen kwartaal 0,97 sollicitaties. Maar voor nummers 1 op bovenstaande lijst (de functiegroepen ‘Installateurs en reparateurs van elektriciteitsleidingen’) was dat in het tweede kwartaal van dit jaar 0,17 en 0,18 sollicitaties per vacature. Het totaal aantal vacatures voor de eerste functiegroep lag in die periode op 628. Die zijn 8147 keer bekeken en dat leverde uiteindelijk 317 sollicitaties op. Voor de tweede groep waren dat 250 vacatures die 3300 keer werden bekeken en waar ‘slechts’ 46 keer op is gereageerd.

Dat er zo weinig technische vakmensen solliciteren bij installateurs van klimaatinstallaties, koeltechnieken en elektrotechnische installaties verbaast Doekle Terpstra niet. De bestuursvoorzitter van installateurskoepel Techniek Nederland vertelt: ,,Het onderzoek bevestigt precies wat ik in de praktijk ook zie: de markt voor installatiemonteurs is buitengewoon krap.” Er zijn dus meer vacatures dan dat er mensen zijn om er op te reageren.”

Doekle Terpstra, bestuursvoorzitter Techniek Nederland

Dit heeft als gevolg dat monteurs niet meer hoeven te solliciteren, stelt Terpstra. ,,Bedrijven staan in de rij voor mensen met technische skills, de banen liggen voor het oprapen. De recruiter belt wel als een bedrijf de installateur wil hebben. Het is voor de werknemer een heel comfortabele positie. Ondernemers beseffen dat ze er veel aan kunnen doen om technici aan hun bedrijf te binden en daar plukken de installatiemonteurs nu de vruchten van.” Terpstra durft te zeggen dat veel bedrijven inmiddels boven het cao-niveau betalen. ,,Werkgevers doen er alles aan om personeel te behouden en ook nieuw personeel te krijgen.”

Huidige krapte

Dat de vijver zo klein is, komt voornamelijk door de onvoldoende nieuwe aanwas vanuit de installatie-opleidingen. Terpstra: ,,Bijna 70 procent van de huidige technici komt binnen vanuit andere sectoren, dus als zij-instromer. Dat is heel positief, maar daarmee gaan we het niet redden. De instroom vanuit de techniekopleidingen moet omhoog.”

Wat daarbij gaat helpen is als mensen anders over werken in de techniek gaan denken en een technisch beroep niet meer als vies of simpel zien, zegt Terpstra. ,,Dit heeft als gevolg dat ouders hun kinderen stimuleren om te werken in een stropdasberoep. Terwijl de technische sector de koploper is in de groene economie en de innovatiekracht enorm is. De projecten zijn uitdagend en we werken met moderne technologische hulpmiddelen.” Uiteindelijk kun je volgens Terpstra zelfs beter voor een technische studie kiezen dan voor een opleiding in de financiële hoek. ,,De meeste technische studenten krijgen tijdens hun opleiding al een baan aangeboden.”

De huidige krapte zal volgens Terpstra nog wel een flink aantal jaren duren. ,,Als het kabinet niet snel met maatregelen komt voor méér instroom op techniekopleidingen, dan zal de verduurzaming lang niet zo snel gaan als iedereen wil. Er is gewoon te veel vraag en te weinig aanbod.”

‘Ik heb nooit een ander beroep willen doen’

Bram Taam (23) uit Wormer is allround monteur ,,Ik ben al zeven jaar monteur en specialiseer me sinds drie jaar in duurzame technieken, zoals het aansluiten van warmtepompen. Om dit te mogen doen heb ik een extra opleiding gevolgd. Nu mag ik de warmtepompen helemaal van a tot z zelf installeren. Ik heb nooit een ander beroep willen doen. Al van kinds af aan kom ik in aanraking met installateurs. Mijn vader is loodgieter en toen ik hem vroeger bezig zag wist ik dat ik dit ook wilde gaan doen. Direct na mijn middelbare school ben ik het vak gaan leren, theorie op school en de praktijk meteen bij een installatiebedrijf. Inmiddels werk ik fulltime, 40 uur in de week. Ik ben niets anders meer gewend. Bij sommige jongeren merk ik dat ze een verkeerd beeld hebben van werken in de techniek. Toen ik de opleiding tot installatiemonteur volgde zat ik met vijftien jongens in de klas. Een paar jaar later was dit aantal al gehalveerd. Jongeren denken dat het werk heel zwaar is en dat je alleen onder kastjes ligt en eigenlijk als een soort slaafje allerlei opdrachten moet uitvoeren. Het tegendeel is waar. Deze baan is heel uitdagend, afwisselend en met de juiste papieren krijg je ontzettend veel zelfstandigheid. En je draagt ook nog eens bij aan de energietransitie. Maar ja, je moet er wel voor werken. Je krijgt het niet in je schoot geworpen. Toch, iedereen - die hetzelfde pad volgt als ik - heeft goud in handen. Als je de juiste motivatie hebt en leergierig bent kan je gaan werken waar je wil en goed geld verdienen. Zeker met een specialisatie in duurzame technieken gaan echt alle deuren voor je open. Ik verdien nu waarschijnlijk beter dan mijn leeftijdsgenoten en ik ben pas 23 jaar. Ik heb dus zeker geen spijt van mijn keuze om installatiemonteur te worden.” Volledig scherm Bram Taam, monteur © Eigen foto / Bram Taam

