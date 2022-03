Baasje naar kantoor, wat nu? Zo help je je huisdier (weer) alleen te zijn

Door de coronapandemie stond ons sociale leven in de sluimerstand, maar onze behoefte aan steun, troost en gezelligheid bleef. Dus wat deden we? We kochten een huisdier. In 2020 steeg het aantal huisdieren flink, blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van brancheorganisatie Dibevo en de Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren (NVG). In 2019 nam 6,4 procent van de Nederlandse huishoudens een huisdier. In 2020 was dat 8 procent. Vooral honden en katten waren populair. Van 2,9 miljoen huiskatten in 2019 gingen we naar 3,1 miljoen katten in 2020. Het aantal honden liep op van 1,7 naar 1,9 miljoen.