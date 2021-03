Annelies is business organizer: 'Allerleukste is de opluchting in de ogen van klanten’

Het megapand van AFAS met theater­zaal, sporthal en restaurant is af, maar voorlopig komt er geen mens

13 maart De computerschermen op de 525 werkplekken in het kantoorpand zijn aangesloten. De koks staan klaar om in het restaurant 680 eters te bedienen. En de 850 zitplaatsen in het theater zijn in afwachting van de eerste sets billen. Het veelbesproken hoofdkwartier van softwarebedrijf AFAS in Leusden is ruim drie jaar nadat de eerste spade de grond in ging helemaal klaar. Toch? Nou...