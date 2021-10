Agressie op het werk is niet normaal: ‘Bedrijven moeten dit serieuzer nemen’

Kleineren en belache­lijk maken: medewer­kers durven nauwelijks voor zichzelf op te komen tegenover nare baas

Een ondergeschikte consequent negeren of kleineren, belachelijk maken in het bijzijn van anderen, iedere dag een woede-uitbarsting. Iedereen kent wel zo’n nare baas op de werkvloer. Slachtoffers komen maar moeilijk op voor zichzelf. Zij stuiten op obstakels om van zo’n chef af te komen. Gebrek aan maatschappelijk bewustzijn over zo’n destructieve baas, maar ook wetgeving, spelen hier een grote rol in.

7 september