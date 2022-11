Aanvalsplan: zet robots en buitenlandse vaklui in om tekort aan technici weg te werken

Het plan dat vijf techniek- en energiebrancheorganisaties en landelijke werkgeversverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland vrijdag hebben aangeboden aan het kabinet, schetst gelijk een rampscenario. ‘Als er geen onorthodoxe aanpak komt van het tekort aan technische vakkrachten en ingenieurs, blijven veel ambities papieren plannen. De verduurzaming en energietransitie zullen vastlopen. Het woningtekort wordt niet opgelost. De industrie zal stilvallen.’

Voor het tackelen van zulke grote maatschappelijke uitdagingen zijn veel extra technici nodig: tot en met 2030 ongeveer 60.000 op vaste basis per jaar. ‘Hier moeten oplossingen voor komen’, schrijven de initiatiefnemers. Zij spreken de ambitie uit de tekorten tot en met 2030 volledig weg te nemen. Het zou gaan om een ‘baanbrekend’ aanvalsplan.

Volgens voorzitter Theo Henrar van FME, de werkgeversorganisatie voor de technologische industrie, speelt het tekort aan technisch personeel al ‘sinds de tijd dat koningin Beatrix op de troon zat’. ,,We zien een grote uitstroom en vooralsnog hebben alle werkgeversverenigingen zelf met plannen geprobeerd daar iets aan te doen. Maar we kunnen niet langer met kleine oplossingen blijven komen, anders komen we bedrogen uit. Verandering vereist samenwerking, ook met de vakbonden.’’

Volledig scherm Een metaalbewerker aan de slag © AFP

Instroom verdubbelen

Zo willen de organisaties, samen met de vakbeweging, de instroom van technici verdubbelen en de uitstroom minimaliseren. Daarvoor moet een nieuw arbeidsmarktsysteem worden opgetuigd, dat de Gouden Poort wordt genoemd. Concreet komt er een centrale plek - zowel online als fysiek - voor informatie over en begeleiding bij loopbaanstappen naar een (nieuw) beroep in de techniek, bouw en energie. Mensen die meedoen - starters en nieuwkomers, maar ook ervaren vakmensen - krijgen een tienjarige werk- en ontwikkelgarantie.

Ook dienen er zogeheten techniekcentra in Nederland uit de grond te worden gestampt. Onderwijs en bedrijfsleven werken daar nauw samen om studenten en werkenden zich te laten ontwikkelen tijdens hun hele loopbaan. Doekle Terpstra, voorzitter van ondernemersorganisatie Techniek Nederland, noemt deze stap ‘revolutionair’. ,,We willen daar het beste van het beste bieden; ervaren docenten die zowel in de praktijk werken als lesgeven en praktijklokalen met de nieuwste technieken en apparatuur. Nu staat deze werkwijze regionaal in de kinderschoenen en is het allemaal veel te gefragmenteerd. Door samen te werken, met het onderwijs als partner, kunnen we daar grote slagen in maken.’’

Daarnaast moet de productiviteit omhoog: meer doen met minder mensen. Het verregaande plan voorziet over de hele linie in het digitaliseren, robotiseren en standaardiseren van processen. Complete ketens van ontwerp, bouw, productie en installatie worden zo efficiënter, is de gedachte. Ook kunnen technische ontwikkelingen - zoals gebruikersvriendelijke software en zelfs de toepassing van exoskeletten (draagbare machine die de gebruiker zelf kan aansturen) - zwaar werk uitdagend en lang draaglijk maken.

Heel veel werk gecreëerd

Nu staat ook de vakbeweging achter gerichte plannen hiervoor, vertelt FNV-bestuurder Albert Kuiper. ,,Robotisering en automatisering heeft ook heel veel werk gecreëerd en dat is goed. Al die robots hebben metaalonderdelen, daar zit installatietechniek achter. Juist aan deze mensen is een schreeuwend tekort, dus het is een belangrijke voorwaarde dat we hier een slag slaan.’’

Volledig scherm Installatie van een hybride warmtepomp kan een besparing tot 60 procent per jaar opleveren. © Techniek Nederland

Tot slot willen de initiatiefnemers meer statushouders (vreemdelingen met een verblijfsvergunning) welkom heten in de techniek, aangezien de bovengenoemde plannen niet direct voldoende opleveren om de grote vraag naar technici op te vangen. En zelfs tijdelijke vakkrachten van buiten de EU zijn gewenst; waarbij een baan, inkomen en goede huisvesting wordt aangeboden. Misstanden met huisvesting, zoals bij seizoensmigranten, worden uitgebannen, bezweren ze.

Het plan waarmee de branches en hun bedrijven zelf aan de slag gaan en waarin ze investeren, heeft een kostenplaatje van 50 miljoen euro per jaar. ‘We vragen aan de overheid om onze inzet te verdubbelen naar 100 miljoen per jaar, zodat daarmee in tien jaar tijd in totaal 1 miljard euro beschikbaar is’, luidt de wens.