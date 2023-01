Zoektocht naar fijnste school weer begonnen, het nieuwe Rodenborch misschien?

Zingen en dansen als Michael Jackson en Tina Turner: Jerry Kepers begeleidt zo’n tachtig tribute­bands

TILBURG – Tina Turner, Michael Jackson, Red Hot Chili Peppers. Drie tributebands uit de stal van Tilburger Jerry Kepers staan op het podium bij het tv-programma The Tribute, battle of the bands bij SBS6. In zijn studio begeleidt hij ze intensief, de act moet kloppen.

