Weekmarkt is weer terug op Mgr. Zwijsenplein; niet parkeren na 8 uur

In september moesten de markthandelaren het plein verruilen voor de Julianastraat. Vier maanden was de markt uitgeweken in verband met de herinrichting van het plein. De marktkooplui zijn blij om terug te keren naar het plein ,,Het was op die andere plaats toch behelpen en we hadden veel minder omzet", zegt hun woordvoerder Frans Erkens. ,,Hopelijk herstelt het zich snel.”