Wederom hooibergen in brand in Sprang-Capelle

Zestig Oekraïners krijgen plek in oud-pand Helioform in Drunen, gemeente koopt gebouw

DRUNEN – In het leegstaande kantoorpand Grotestraat 250 in Drunen gaan zestig Oekraïense vluchtelingen wonen. Heusden koopt het voormalige pand van schoenenbedrijf Helioform voor negen ton. De gemeente gaat ervan uit dat er later tien sociale huurappartementen in komen.