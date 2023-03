Waalwijks wethouder John van den Hoven vertrekt na een bewogen jaar: ‘Persoonlijke omstandigheden laten me niet los’

Appartemen­ten­com­plex in Nuland stuit op verzet: ‘Veel te massaal voor ons dorp’

NULAND/DEN BOSCH - Omwonenden zien niets in het plan voor een gebouw met 24 appartementen aan de Kloosterstraat in Nuland. ,,We vinden dit complex te pompeus.” Binnenkort moet de Bossche gemeenteraad er een besluit over nemen.