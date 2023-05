Waalwijker die brand stichtte ‘uit eenzaamheid’ heeft volgens rechter vooral hulp nodig, komt weer vrij

Eigenaar van wurgslang in park in Kaatsheu­vel heeft zich gemeld

KAATSHEUVEL - De mogelijke eigenaar van de wurgslang in het Frederik Hendrikpark in Kaatsheuvel heeft zich gemeld. Dat meldde de dierenambulance zaterdag, nadat een voorbijganger het dier vrijdagavond in de bosjes van het park had opgemerkt.