Waalwijk trekt 50.000 euro uit voor hulp na aardbevingsramp: 1 euro per inwoner naar het goede doel

Er lopen ook in deze regio allerlei acties voor het zwaar getroffen gebied. Volgens raadslid Benan Koptagel (Lokaal Belang) wil de Waalwijkse raad niet achterblijven. Haar initiatief voor de gemeentelijke gift is omarmd door vrijwel alle fracties. En het college komt nu inderdaad met een halve ton over de brug.

'Ramp is verschrikkelijk’

De VVD staat wat anders in het verhaal. Ze is geen voorstander van dit soort steun van de gemeente. ,,Ook wij vinden deze ramp uiteraard verschrikkelijk, en zien dat hulp heel hard nodig is", stelt Ilona Klerks (VVD). ,,Maar we vinden het alleen geen gemeentelijke taak om op zo'n manier steun te verlenen. Mensen hebben de individuele keuze om geld te storten. Leden van ons hebben dat ook gedaan.” Maar Klerks wil er verder geen politieke discussie van maken. ,,We blokkeren het ook niet. De hulp aan het getroffen gebied is het belangrijkst.”