Waalwijk biedt trouwe papierophalers weinig hoop: ‘Een compensatie zit er niet in’

Is het circus in Drunen? Dan is Patrick er ook: ‘Hier leef ik op’

DRUNEN - Ze liggen hoog opgetast op een kruiwagen. Patrick de Wit rijdt nog maar eens een lading paardenvijgen en geitenkeutels naar een mesthoop. Een karweitje waar menigeen zijn neus voor ophaalt, maar niet de 22-jarige Vlijmenaar. Dit mogen doen bij Circus Barani, dat is neergestreken op het Oranjeplein in Drunen, is voor hem een feest.

29 januari