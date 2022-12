Voor RKC-doelman Pereira was duel met AS Roma meer een kleine reünie: ‘Mooi om Mourinho weer te zien’

Politieko­gel die Timothy (27) dodelijk trof, krijgt vervolg: agent vervolgd voor dood door schuld

De politieagent die op 17 maart van dit jaar de 27-jarige Timothy van der Boor uit Dordrecht in Waalwijk doodschoot, komt daar vermoedelijk niet mee weg. Het Openbaar Ministerie vervolgt de politieman voor dood door schuld. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM). Het wordt de eerste zaak die in de zogeheten blauwe kamer in Utrecht voor de rechter komt.

