Vier verdachten van runnen groot drugslab in Velddriel blijven in de cel

Update Zoektocht naar scheepswer­ker in Waspiks kanaal na vinden gereed­schap, politie zet boot met sonar in

WASPIK – De politie zoekt vrijdagmiddag met een boot met sonar naar een scheepswerker die in een kanaal bij een bedrijventerrein in Waspik zou liggen. Langs het water aan de Dwarsweg werden gereedschappen gevonden, terwijl er in de omgeving niemand te bekennen was. Een politiewoordvoerder neemt de situatie serieus: ,,Als de werknemer echt in het water terecht is gekomen, gaan we er niet van uit dat deze nog leeft.”

14:59