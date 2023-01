Verhuurder over kritiek op kamelen bij intocht met Driekoningen: ‘De lol gaat er vanaf’

Vijfde auto op rij brandt volledig uit in Tilburg: ‘De auto ervoor begon te roken en te smelten’

TILBURG - Al de vierde nacht op rij is er een auto uitgebrand in Tilburg. In totaal gingen er vijf auto’s verloren. Dinsdagnacht was het raak in de Lange Nieuwstraat in de Spoorzone. ,,Uit buurtonderzoek blijkt dat er sprake is van brandstichting", meldt een politiewoordvoerder.

10:43