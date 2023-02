Veel ‘herriekieten’ en ‘skihutten’ tijdens verlichte optocht in Poalingdurp

HEEREWAARDEN (POALINGDURP) - Het kleine dorp Heerewaarden heeft een bijzondere traditie. Daar is de carnavalsoptocht 's avonds, in het donker, met verlichte wagens.

Jurylid Els van Kemenade uit Hurwenen omschrijft treffend wat veel bezoekers van de verlichte optocht langs de kant in Poalingdurp waarschijnlijk denken: ,,Ik zie veel dichte, verlichte karren waar de jeugd waarschijnlijk veel plezier heeft, maar de mensen die komen kijken staan letterlijk en figuurlijk een beetje aan de kant. Een optocht moet voor iedereen zijn en niet voor de vaak jonge bouwers zelf.”

,,Waar ik op let? Op de creativiteit, de verlichting natuurlijk en of de muziek een beetje leuk is”, vervolgt ze. ,,De grootste geluidsboxen moeten vanavond in Poalingdurp tegen elkaar opboksen. Vaak één bak herrie. Het creatieve is ver te zoeken.”

Het publiek moest zich buiten vooral zelf vermaken.

‘Sfeer door de lampjes’

Trudy en Martin Mimpen wonen een maandje in Heerewaarden. ,,Zo’n avond-optocht is qua lampjes best gezellig. De sfeer is er wel denk ik”, vindt Trudy. ,,We komen uit Druten. Qua wagens vond ik het vandaag in Puiflijk mooier. Die waren te vergelijken met de laatste echte praalwagen hier.”

De enige praalwagen van Cv De Poldermennekus uit Kerkdriel die met de verlichte optocht meedeed.

‘Geen onwil’

Mike is één van de jongeren in een ‘skihut’. ,,Dat niet bouwen is geen onwil”, geeft hij aan. ,,Maar er zijn hier in de omgeving nog nauwelijks nog plekken om te bouwen. Anders zouden we er waarschijnlijk wel wat meer aandacht aan besteden.”

Quote Er zijn in deze omgeving nauwelijks plekken om een praalwagen te bouwen Mike, deelnemer in de optocht van Poalingdurp

,,We hebben geen skihut, maar een feestcafé gebouwd”, verbetert Fred van Ruissen van CV De Kneuk uit Heerewaarden dat het eerste lustrum viert. ,,Er zijn vanavond inderdaad veel van die zuipkarren. Wat er zo leuk is aan deze optocht. Dit is mijn eigen dorp. Veel bekenden langs de kant. Ik ken zowat iedereen.” Op de ‘kar’ van De Kneuk staat een grote taart met het cijfer vijf en een grote kop. ,,Daar hebben we al met al zes weken over gedaan”, zegt Van Ruissen. ,,We zijn een beetje te laat begonnen. In 2024 komen we met meer koppen.”