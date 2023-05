Vanochtend bewolkt weer in Waalwijk

Geen extra straf geëist tegen Waalwijkse (33) die partner stak

BREDA/WAALWIJK - Een ruzie tussen de 33-jarige Anetta F. uit Waalwijk en haar vriend liep zo uit de hand dat zij een stanleymes pakte en hem in zijn been stak. De man hield er een flinke vleeswond aan over. De vrouw wordt nu verdacht van poging tot zware mishandeling van haar eigen partner.