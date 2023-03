Van jochie op cornet tot senior op bas, Lies van Lopik erelid van OBK Well

WELL - Lies van Lopik (75) is benoemd tot erelid van muziekvereniging OBK Well. Van Lopik is al het grootste deel van zijn leven actief lid van OBK. Ruim 65 jaar om precies te zijn. Toen hij 8 jaar was, begon hij op kornet, een blaasinstrument tussen trompet en bugel in.