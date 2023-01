Uitzendkrachten bij PostNL in Den Bosch kregen te weinig loon, nabetaling kan oplopen tot 2000 euro per persoon

Overlast in Altena aanzien­lijk minder dan in voorgaande jaren: ‘Hopelijk een nieuwe trend’

Burgemeester Egbert Lichtenberg van Altena is tevreden over het verloop van de jaarwisseling en de weken ervoor. ,,De overlast was in december aanzienlijk minder. Ik hoop dat dit een nieuwe trend is.” In Veen werden vorige maand een stuk minder sloopauto’s in brand gestoken.

