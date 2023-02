Twee wijken in Drunen vallen in de prijzen: gratis warmtescan plus isolatieadvies

Huiseigenaren zullen als het goed is niet veel merken van de scans. Ze worden namelijk 's nachts uitgevoerd. Medewerkers van het bedrijf Sobolt BV gaan in opdracht van de gemeente Heusden in maart op pad om scans uit te voeren bij in totaal zo'n 2.500 huizen. De bedoeling is de scans uit te voeren als het koud is.