Toekomst gemeente zal niet drastisch veranderen, maar Maasdriel moet wel vooruit kijken

Met de resultaten van het onderzoek wil Maasdriel zeker twaalf jaar vooruit kunnen. Eerdere onderzoeken naar de zogeheten bestuurskracht van de gemeente hebben aangetoond dat het stukje bij beetje steeds moeilijker wordt voor Maasdriel. Moeilijker om als werkgever de juiste mensen aan te trekken, moeilijker om het toenemende aantal taken zo goed mogelijk te vervullen.

Samenwerking is al belangrijk en het belang ervan neemt alleen nog maar toe. ,,We hebben de taak om de WMO uit te voeren, de jeugdzorg en ik denk dat de opvang van vluchtelingen het volgende is wat richting de gemeenten komt", zegt Van Kooten in een toelichting op het onderzoek. Op korte termijn gaat een nog te kiezen adviesbureau er mee aan de slag.

Geen eenkennige gemeente

Maasdriel is geen eenkennige gemeente. Het bijzondere is dat er met organisaties in zowel Gelderland als Brabant wordt samengewerkt. Van Kooten schetst de situatie: ,,Wat zorg betreft zijn we sterk op Brabant georiënteerd, bestuurlijk werken we weer nauw samen binnen de Regio Rivierenland. En op veiligheidsgebied vallen we binnen de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. We werken al veel samen en dat moet ook. We doen steeds meer dingen regionaal, neem nou de energietransitie.”

In 2017 is een soortgelijk onderzoek uitgevoerd, waarbij bureau Berenschot tien jaar vooruit keek. Inmiddels is daar meer dan de helft van verstreken en is het volgens Van Kooten hoog tijd voor een nieuw vergezicht. ,,Dat hebben we ook afgesproken in het bestuursakkoord van na de gemeenteraadsverkiezingen.”

Niet op eigen houtje

Een visie op de toekomst van Maasdriel is bovendien nuttig omdat Zaltbommel heeft laten weten niet verder met Maasdriel in zee te willen gaan. Niet meer dan dan de ambtelijke samenwerking van nu - de Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard regelt voor beide gemeenten financiën, ict en personeelszaken - en zeker niet een bestuurlijke fusie. Maasdriel zag dat laatste, een herindeling dus, wel zitten.

De koers die Maasdriel op basis van het onderzoek voor de komende 12 jaar uitstippelt is ook een belangrijke basis voor de burgemeester waar de gemeente naar op zoek gaat. Mocht het nodig zijn, dan kan de ‘tussenpaus’, een waarnemend burgemeester, de opdracht voor het onderzoek bijsturen. Niet op eigen houtje overigens. ‘Als er zwaarwegende overwegingen zijn én in overleg met de wethouders en de raad. De waarnemer komt er in april, als Van Kooten afscheid neemt van Maasdriel.



