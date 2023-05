Theater De Leest draait recordjaar: ‘Ruim zeventig uitverkochte voorstellingen, ongekend’

RKC komt tekort bij FC Utrecht in door stakingen getekend duel

RKC is er niet in geslaagd om dit weekend uit te lopen op de concurrentie in de strijd om plek acht. De Waalwijkers vochten in het door twee stakingen getekend duel, maar gingen ondanks een gestopte strafschop van doelman Vaessen, met 2-0 onderuit in Utrecht.