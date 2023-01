Tegen trend in gaan bibliotheken in Den Bosch en regio door met boetes voor te laat inleveren van boeken

Huis van Waalwijk gaat vaker open, en in de zomer komt de lift

WAALWIJK - Het Huis van Waalwijk zet de deuren de komende maanden vaker open voor publiek, in ieder geval ook op koopzondagen. In de zomer wordt het monumentale gebouw nog beter toegankelijk gemaakt, en komt er een lift in het pand.

