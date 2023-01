Studenten autotechniek Jorrit en Milan rijden in een Mercedesbusje naar Gambia om het daar weg te geven

update Nog even geduld met aanpak gevaarlijk kruispunt in Haarsteeg, plan schiet al wel op

HAARSTEEG - Een pan voor de definitieve aanpak van de gevaarlijke kruising Mommersteeg-Tuinbouwweg in Haarsteeg is in de maak. Maar eerst moet duidelijk zijn hoe de Tuinbouwweg eruit komt te zien. Tot die tijd moeten de onlangs getroffen tijdelijke maatregelen volstaan.

20 januari