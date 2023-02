Spectaculaire slotfase helpt RKC aan thuiszege op Fortuna Sittard

Met carnavalsmuziek uit de speakers, verklede mensen op de tribunes en de RKC-selectie in speciaal carnavalstenue waren de voorwaarden allemaal aanwezig om er vrijdagavond echt een feestje van te maken in het Mandemakers Stadion. Het feestje kon gevierd worden, zij het pas in het laatste kwartier. Na een spectaculair slot won RKC met 3-1 van Fortuna Sittard.

Al werd voor rust niet gescoord, saai was het niet. Mats Seuntjens, die tegen de club speelde waarmee hij in oktober nog tegenover RKC stond, moest er even inkomen met de schijnwerpers op hem gericht. Ook de van ziekte herstelde Michiel Kramer was in de openingsfase vrij onzichtbaar, het waren vooral verdedigers Julian Lelieveld en Shawn Adewoye die positief opvielen in die fase.

Kansen kwamen er aan beide kanten wel, die van RKC waren het grootst. Kramer was twee keer dichtbij, maar op slag van rust kregen Iliass Bel Hassani en Lelieveld de grootste mogelijkheid om de wedstrijd open te breken. Thierry Lutonda gaf de bal goed af op Bel Hassani, die zijn schot door doelman Ivor Pandur gekeerd zag worden. De rebound van Lelieveld ging in het zijnet.

Trainer Joseph Oosting wisselde Dario van den Buijs, die totaal niet in de wedstrijd zat, voor Florian Jozefzoon en begon op die manier aanvallender aan de tweede helft. Maar RKC keek daarin al heel snel tegen een achterstand aan. Nog geen vijf minuten na rust kon Burak Yilmaz uithalen van afstand en schoot de bal heel fraai achter RKC-keeper Etienne Vaessen: 0-1.

Rood Velazquez

Niet lang daarna moesten de Limburgers verder zonder trainer op het veld. Julio Velazquez was de hele wedstrijd al uiterst fanatiek aan het coachen, maar kreeg aanmerkingen op het fluiten van Bas Nijhuis. De scheidsrechter gaf hem geel, maar de Spanjaard wist van geen ophouden en mocht vertrekken.

RKC ging op jacht naar de gelijkmaker en drong de Limburgers wat verder achteruit. Toch was Vaessen enorm belangrijk met een geweldige redding waarmee hij RKC in de wedstrijd hield. Invaller Florian Jozefzoon had halverwege de tweede helft de gelijkmaker op zijn voet, maar leek te schrikken van de grote kans die hij kreeg en schoot wild over.

Volledig scherm Tumult bij de bank van Fortuna Sittard. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Curieuze gelijkmaker

De gelijkmaker kwam er toch en wel op een heel curieuze manier. Een kwartier voor tijd zit Vaessen mis, lijkt hands te maken net buiten het strafschopgebied, maar RKC kan uitverdedigen en mag door. Uit de counter scoort Kramer, tot grote woede van alle Limburgers aanwezig in het stadion. De VAR kijkt, maar grijpt niet in en de goal van de aanvoerder telt: 1-1.

RKC rook bloed en ging vol voor de winst en pakte ook de volle buit. Invallers Julen Lobete en Jozefzoon scoorden beiden in de laatste vijf minuten, allebei waren het echte spitsengoals en een kwestie van op het goede moment op de goede plek staan. Maar het waren ook echt hele belangrijke goals, want met de drie punten staat RKC inmiddels op 29 en kunnen de Waalwijkers in ieder geval voor even genieten van plek 8.

Opstootje

Op het eind sloeg de vlam nog even in de pan middels een opstootje, iets dat er al de hele slotfase aan zat te komen. Onder meer Yilmaz kreeg het aan de stok met flink wat RKC-verdedigers. Ook na het laatste fluitsignaal werd het nog even onvriendelijk. De RKC’ers zal het een zorg zijn, dankzij de zege.

