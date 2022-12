Seuntjens en Lokesa maken officieus RKC-debuut bij nederlaag tegen AS Roma

Enkele tientallen dolenthousiaste Portugese kinderen riepen voor de wedstrijd begon al om shirts, handschoenen of zelfs maar een handje van de spelers van AS Roma. Vooral de doelman -Portugees international Rui Patrício- werd toegeschreeuwd, en dat gold natuurlijk ook voor trainer José Mourinho.

De spelers van RKC keken het van een afstandje aan. Want op een paar na -met name Vurnon Anita is deze gekte van eerder in zijn carrière wel gewend, zijn het dan toch even ‘boertjes op de harde weg’.