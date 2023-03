Senna heeft een blauwe teen, hardleers SSC’55 loopt een blauwtje: ‘Het ging gewoon niet meer’

Senna van Damme is vernoemd naar de vermaarde Formule I-coureur Ayrton Senna: pa is gek op autoracen. Senna koos voor het voetballen, dit seizoen bij SSC’55. Dat vloog tegen Olympia’60 in de slotfase uit de bocht: 0-1. ,,Alweer.”