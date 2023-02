Schumersdurp is klaor met de oorlog van Poetin

Waalwijker (30) ging door ‘hel’ tijdens ontvoering: beelden mishande­ling naar familie gestuurd

Een 30-jarige Nederlander is eind vorige maand ontvoerd en daarna opgesloten in panden in de Belgische steden Roeselaere en Oostende. Tijdens de ontvoering ging de man uit Waalwijk ‘door een hel’, stellen Belgische media. Zijn ontvoerders filmden hem terwijl hij mishandeld werd. Die beelden werden opgestuurd naar zijn familie.