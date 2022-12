Scheidsrechter staakte duel MEC’07 helemaal niet, maar op het wedstrijdformulier stond van wel: ‘Er is een vies spelletje gespeeld’

ROC-studenten helpen bij opsporen malafide zorg: minister steunt proef in Brabant en Twente

TILBURG - De regio’s Hart van Brabant en Twente krijgen 1,6 miljoen euro van het Rijk in hun strijd tegen fraude door zorgbureaus. Dat heeft minister Conny Helder van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) woensdagmiddag bij een werkbezoek in Hengelo bekendgemaakt. Betere zorg en minder malafide zorgaanbieders is het doel. Studenten van het ROC spelen daarbij een rol.

14 december