Rosmalenaar staat terecht voor voetbalrellen: ‘U schreeuwde dat de agenten eraan zouden gaan’

Film met Ernst Daniël Smid over leven met Parkinson: 'Ik vind het nog steeds kut, maar ik zal het moeten accepteren’

DEN BOSCH/AMSTERDAM - Ernst Daniël Smid vond zichzelf na de diagnose Parkinson lange tijd enorm zielig. Het is ‘nog steeds kut’, maar hé, hij is er nog. De mens, niet alleen de patiënt. Die les maakte in het theater zoveel los dat er nu ook een film is.

13:57