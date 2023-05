Rondreizend ‘griezelcircus’ jaagt mensen de stuipen op het lijf en zoekt nieuwe aanwas: ‘Het lijkt in de genen te zitten’

Lezersbrieven Mening | Waarom geen foto van een grasaar?

In het BD wordt de lezer gewaarschuwd voor het gevaar van grasaren voor de hond [BD 9 mei; Pas op voor grasaren: ‘Dorus liep weken mank’]. Bij dit artikel is een foto geplaatst van een hond. Ik had het persoonlijk prettiger gevonden als jullie er een foto van een grasaar bij hadden geplaatst. Ik weet namelijk al hoe een hond eruitziet.