Roep om minder woningen bij Clemenskerk na uitspraak rechter: ‘Impact is te groot’

Dobbel­steen van de vrede met Drunens tintje in Romeinse tuin

ROME/DRUNEN - Het kunstwerk werd zaterdag geplaatst bij het kantoor van Living Peace International in Rome: een kubus met een vredevolle boodschap. John Schellekens was erbij: de Drunenaar heeft de dobbelsteen van de vrede ontworpen en in elkaar gezet. ,,Dit doet me heel veel.”