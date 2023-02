RKC zorgt voor sensationele comeback tegen Heerenveen na kansloze eerste helft

RKC Waalwijk heeft op wonderlijke wijze op bezoek bij Heerenveen de volle buit gepakt (1-4). De ploeg van Joseph Oosting werd lang overlopen in het Abe Lenstra Stadion, maar mocht blijven hopen door veel gemiste kansen van de thuisploeg. Liefst vier knappe goals in de tweede helft hielpen de Waalwijkers vervolgens naar de overwinning.

Vanaf het eerste fluitsignaal was Heerenveen de baas in het Abe Lenstra Stadion. De Friezen controleerden het tempo, schroefden dat langzaam omhoog en creëerden kans na kans tegen een passief ingesteld RKC. Liefst 17 keer schoot Heerenveen in de eerste helft, maar er viel er slechts één binnen. Na ruim een half uur voetballen was het ironisch genoeg Sydney van Hooijdonk - die sinds oktober niet meer had gescoord in de eredivisie - die van dichtbij de 1-0 maakte, nadat een kopbal van Che Nunnely via de paal fortuinlijk voor de voeten van de spits kwam.

In de tweede helft ging Heerenveen op hetzelfde tempo door. Keer op keer moest RKC-doelman Etienne Vaessen zich strekken om de Waalwijkers in de wedstrijd te houden. Ook de lat en de paal - elk één keer - hielden de ploeg van Oosting in de wedstrijd.

Maar zoals de gouden regel in voetbal geldt: als je hem aan de ene kant niet maakt, valt ‘ie aan de andere kant. Zo ook in Heerenveen vanavond. Invaller Florian Jozefzoon kreeg in de 61ste minuut op de linker flank de bal, kapte naar binnen en krulde knap binnen: 1-1.

© Pro Shots / Marcel van Dorst

Heerenveen bleef aandringen voor een nieuwe voorsprong, maar het ging een kwartier voor tijd van kwaad naar erger voor de thuisploeg. Eerst maakt Julian Lelieveld op aangeven van Mats Seuntjens de tweede van RKC. Anderhalve minuut later tikten de Waalwijkers de Friese verdediging tureluurs en rondde Yassin Oukili het prachtig af met een bekeken balletje in de kruising. In blessuretijd tekende Jozefzoon met een rommelig doelpunt voor de eindstand: 1-4.

RKC klimt door de zege over Heerenveen heen op de ranglijst en staat zo in het linkerrijtje. Voor Heerenveen - dat zichzelf met één goal uit 28 doelpogingen vanavond tekort deed - verdwijnt de hoop op Europees voetbal steeds verder uit het zicht.

