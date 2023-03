RKC biedt PSV knap tegenstand, maar moet toch buigen in Brabants onderonsje

RKC heeft het PSV vooral in de tweede helft erg moeilijk gemaakt, maar kwam in het eigen Mandemakers Stadion een goal van Johan Bakayoko niet meer te boven: 0-1.

RKC is in eigen huis sterk, had in de laatste zeven wedstrijden alleen van Ajax verloren en had dus geen enkele reden om heel veel ontzag te hebben voor PSV. Natuurlijk was RKC de underdog in het Brabantse onderonsje, maar de ploeg van Joseph Oosting heeft eerder dit seizoen al vaker aangetoond dat ze voor niemand bang hoeven te zijn.

In de eerste minuten van het duel lieten de Waalwijkers dat ook zien. Juriën Gaari kreeg zelfs een enorme kans op de 1-0, maar hij kopte uit een corner net naast. Aan de andere kant had Fabio Silva even daarvoor ook al een enorme mogelijkheid op de openingstreffer gekregen.

Na de kans van Gaari drong PSV RKC echter steeds verder en verder achteruit. Doelman Etienne Vaessen en de lat zorgden er een half uur lang voor dat PSV niet op voorsprong kwam. De grootste kans voor PSV was uit een vrije trap van Patrick van Aanholt die knap gepareerd werd door Vaessen, die ook de rebound van Silva pakte.

Bakayoko

Een Eindhovense goal kon alleen niet uitblijven en zo’n tien minuten voor rust was het Johan Bakayoko die op de goede plek stond na een scrimmage voor de RKC-goal: 0-1. Dat het slechts 0-1 was bij rust, was vooral te danken aan Vaessen en het vizier dat bij PSV niet helemaal op scherp stond.

Daar kon RKC echter wel het vertrouwen uit putten om er na rust weer vol voor te gaan. Thierry Lutonda en Michiel Kramer waren zelfs al heel snel dicht bij de 1-1. De Waalwijkse hoop op een puntje bleef, want PSV wist de score maar niet uit te bouwen. Een kwartier voor tijd had oud-PSV’er Florian Jozefzoon op aangeven van Julian Lelieveld de 1-1 kunnen maken, maar schoot hard over.

Het bleef spannend tot het einde. PSV had de wedstrijd al veel eerder moeten beslissen, maar liet RKC in leven. Bij elk Waalwijks afstandsschot was er een zucht van opluchting bij het Eindhovens publiek als Joël Drommel de bal in zijn handen had. In de laatste minuten kwam PSV er nauwelijks meer uit, maar hield de Eindhovense defensie toch stand.

