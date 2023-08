Strijd van trappisten Koningshoe­ven tegen Festival Karnaval strandt weer bij de rechter

MOERGESTEL/BREDA - Opnieuw is een bezwaar van de abt van Koningshoeven tegen Festival Karnaval bij de rechtbank gestrand. Volgens de bestuursrechter in Breda was er niets mis met een eerdere vergunning voor het dancefeest in Moergestel.