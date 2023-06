Raadhuisplein Waalwijk dit weekend decor voor nieuw Assepoester-sprookje: ‘Prins blijkt niet 100 procent hetero’

Waalwijkse Nobelprijs­win­naar krijgt eerbetoon in centrum: ‘Kun je je een mooiere locatie voorstel­len?’

WAALWIJK - Wat is een passend eerbetoon voor een Waalwijkse Nobelprijswinnaar? De straat die naar Martinus Veltman is vernoemd ligt wel erg afgelegen. Nu draagt ook de entree naar het centrum zijn naam. Zijn familie is trots. ,,Ik keek altijd erg tegen hem op.”