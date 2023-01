‘Prokkelduo’s’ gezocht voor stembureaus Waalwijk en Loon op Zand

Omstreden boer behandelt niet alleen zijn dieren slecht maar maakt er ook op het erf een puinhoop van

WELL - Een veehouder uit Well moet van de gemeente Maasdriel de rotzooi op zijn erf opruimen. Het gaat om dezelfde boer die momenteel ook de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) in zijn nek heeft, omdat hij niet goed voor zijn beesten zorgt.

11 januari