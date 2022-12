Politiekogel die Timothy (27) dodelijk trof, krijgt vervolg: agent vervolgd voor dood door schuld

Gent Na 68 veroorde­lin­gen moet wegpiraat 18 maanden brommen in gevangenis

Een man die talloze veroordelingen heeft opgelopen in de politierechtbank, moest na zijn laatste veroordeling achttien maanden gaan brommen in de gevangenis. De hardleerse wegpiraat zag dit echter niet zitten en tekende verzet aan tegen deze beslissing. De rechter had hier echter weinig oren naar en bevestigde het vonnis.

16:43