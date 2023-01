Politie staakt zoektocht naar lichaam van vermiste Roemeense scheepswerker in water bij Waspik

Daardoor blijft wat er precies met de arbeidsmigrant gebeurd is onduidelijk. Wel zegt een politiewoordvoer dat het ‘in de lijn der verwachting ligt’ dat de Roemeen in het water is gevallen en dat door de kou en stroming niet heeft overleefd. Specialisten van de politie gingen daarom zondag met een boot met sonar het Oude Maasje op om naar het lichaam van de man te zoeken. In de rivier werd echter niets gevonden.

Vrijdag werd vanaf de ochtend al naar de man gezocht in een naastgelegen kanaal. Omdat de stroming het lichaam af kan laten drijven, werd het zoekgebied zondag uitgebreid naar de rivier. De politie legde in de tussentijd contact met de familie van de vermiste man. Uit dat gesprek bleek dat de Roemeen in ieder geval zijn familie niet had benaderd.

Quote De Roemeen werkte op het binnen­vaart­schip JSHT195, dat in november met tien andere schepen in Rotterdam arriveerde vanuit Shanghai

Dat de vermiste scheepswerker werkte bij De Toekomst, wordt zondag bevestigd door de eigenaar. De Roemeen werkte op het binnenvaartschip JSHT195, dat in november met tien andere schepen in Rotterdam arriveerde vanuit Shanghai. Dit binnenvaartschip kwam op een later moment in Waspik aan voor onderhoud. Op de scheepswerf worden sport- en recreatieboten gebouwd, maar ook schepen gerepareerd en onderhouden. Met dat laatste werk was de arbeidsmigrant bezig toen hij vrijdagochtend verdween.

Achtergelaten gereedschappen

De zoektocht kwam op gang nadat achtergelaten gereedschappen werden gevonden op de boot waar de man onderhoud pleegde. Na uren zoeken door duikers van de brandweer kwam de politie tot de conclusie dat de Roemeen een val in het water niet kon hebben overleefd. Daarop werd overgegaan tot een bergingsoperatie en zochten agenten vanaf een boot met sonar naar zijn lichaam.

Aan het Brabants Dagblad liet de directeur van De Toekomst eerder weten geen toelichting te geven op de zoektocht naar de medewerker zolang er nog gezocht wordt.

Volledig scherm Zoektocht naar scheepswerker in water bij Waspik levert niks op: onduidelijk of man in water is gevallen © Foto FPMB / Erik Haverhals

Volledig scherm De achtergelaten gereedschappen bij de scheepswerf in Waspik werden gevonden op de boot waar de vermiste man onderhoud pleegde. © FPMB ERIK HAVERHALS