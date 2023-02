Paul de Leeuw viert zijn verjaardag uitgebreid met het theaterpubliek

eropuitPaul de Leeuw is terug in het theater met zijn verjaardagsvoorstelling 60? We zien wel... In 2022 mocht De Leeuw zestig kaarsjes uitblazen en dat viert hij nu uitgebreid met zijn publiek.

Presentator, komiek, cabaretier, programmamaker, acteur en zanger Paul de Leeuw overziet in zijn theatervoorstelling zijn leven, carrière en de liefde. Hij maakt het ouderwets gezellig, lacht met het publiek en maakt er simpelweg een feestje van. Hij mijmert als ‘60 jaar jonge god met artrose’ over zijn eerste, grote en ware liefde en zingt oude liedjes die nu, jaren later, misschien een heel ander betekenis hebben.

Snelle improvisaties, plat vermaak en oprechte ontroering liggen op de loer in deze show die bijna elke avond anders is. Paul de Leeuw heeft een succesvolle en veelzijdige carrière, maar hij is in het theater volgens velen pas echt op zijn best.

De Leeuw is op 10 februari te zien in theater De Leest in Waalwijk (wachtlijst) en op 16 februari in de Lievekamp in Oss.