Patrick’s huurhuis heeft energielabel A++, eenzelfde woning in de straat label C. Hoe kan dat?

Weidevoge­laars Altenatuur beschermen al 25 jaar nesten in Altena: ‘Paar hele goede ogen nodig’

Al 25 jaar zorgen vrijwilligers in Altena ervoor dat de dikke banden van landbouwmachines niet over de nesten van weidevogels rijden. “Ik weet nog dat ik in het begin met tranen in m’n ogen naar huis ging, omdat de bescherming van weidevogels niet werd begrepen.”