‘Optocht in Lorredurp zorgt voor meer saamhorigheid’

Spectacu­lai­re slotfase helpt RKC aan thuiszege tegen Fortuna Sittard

Met carnavalsmuziek uit de speakers, verklede mensen op de tribunes en de RKC-selectie in speciaal carnavalstenue waren de voorwaarden allemaal aanwezig om er vrijdagavond echt een feestje van te maken in het Mandemakers Stadion. Het feestje kon gevierd worden, zij het pas in het laatste kwartier. Na een spectaculair slot won RKC met 3-1 van Fortuna Sittard.