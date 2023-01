Opinie | Cultuurstad? Die titel moet je wel verdienen

Nieuwe LOC brewery in de Spoorzone viert alvast de opening met haar crowdfun­ders

TILBURG – Dineren en bier drinken in een brouwerij, dat kan binnenkort in de Tilburgse Spoorzone. De LOC Brewery opent 19 januari een nieuwe horecazaak. Zaterdag was er al een openingsdag speciaal voor de mensen die dit mede mogelijk hebben gemaakt door middel van crowdfunding.

15 januari