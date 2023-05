Onbekende bestuurder botst tegen geparkeerde auto in Waalwijk, zorgt voor flinke schade en rijdt door

Brievenbus­pak­ket­jes blijven liggen bij PostNL: ‘Hopelijk is het er voor Moederdag 2024’

DEN BOSCH/ZALTBOMMEL - Het regent klachten over de bezorging van brievenbuspakketjes in Brabant. ‘Op papier’ heeft de postbode ze in de bus gestopt, maar in de praktijk niet. PostNL erkent het probleem en belooft beterschap. Maar komen de vertraagde pakjes nog?