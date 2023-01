Nog even geduld met aanpak gevaarlijk kruispunt in Haarsteeg, onderzoek nog niet klaar

Overvaller van pizzabak­ker in Sleeuwijk komt in beeld bij opsporings­pro­gram­ma

Een overvaller stapte in november vorig jaar gewapend met een koevoet een pizzeria in Sleeuwijk binnen. Hij vertrok met lege handen omdat de pizzabakker hem met zijn schep wist te verjagen. De politie toont maandag 23 januari bewakingsbeelden van de overval in het regionale opsporingsprogramma Bureau Brabant.

