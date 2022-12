Nét 18 geworden maakt Lokesa zijn debuut voor RKC tegen topclub AS Roma: ‘Heel speciaal’

met videoChris-Emmanuel Lokesa (18) mocht donderdagmiddag twintig minuutjes meedoen namens RKC in de oefenpot tegen AS Roma. Zijn officieuze debuut, een week nadat hij zijn eerste profcontract tekende.

Hij staat erbij alsof hij al duizenden interviews gegeven heeft. In werkelijkheid heeft Chris-Emmanuel Lokesa net voor het eerst minuten gemaakt bij RKC (in een wedstrijd tegen AS Roma nog wel). In Waalwijk tekende hij vorige week pas zijn eerste profcontract. Op de opmerking dat hij wel heel volwassen klinkt, antwoordt hij gevat en met een glimlach: ,,Maar ik ben dan ook net volwassen.”

Serieuzer gaat hij verder: ,,Zo kom ik misschien over, maar zo ben ik ook.” De Belg vond het wel bijzonder om zijn debuut juist in een wedstrijd tegen topclub AS Roma te kunnen maken. ,,Dit was wel iets anders dan een normale wedstrijd, tegen zo'n grote naam. En het is altijd speciaal om je debuut te maken.”

Teamgenoten leren kennen

Kort nadat hij bij RKC tekende, mocht hij meteen mee op trainingskamp naar Portugal, dat vrijdag eindigt. ,,Het was heel leuk. Nieuwe teamgenoten ontmoeten, leuke trainingen, leuke sfeer. Het is echt een familie en ze hebben me goed ontvangen. Daar ben ik blij mee.”

De keuze voor RKC was voor Lokesa een bewuste, kijkend naar de ontwikkeling die hij kan doormaken. Hij zal komend half jaar rustig de tijd krijgen om te wennen aan het niveau. ,,We zullen proberen te kijken wat kan en niet kan. Vanuit daar kan ik verder gaan groeien.”