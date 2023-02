Na lange zoektocht verkassen kunstenaars toch naar Huis van Waalwijk: ‘Pop-upexpositie is goed bevallen’

Verbod van terrashea­ters gaat Waalwijk te ver: horeca moet nog wennen aan ‘warme’ kussens

WAALWIJK - De Waalwijkse horeca doet terrasheaters voorlopig niet in de ban. Ook de proef met de verwarmde zitkussens brengt daar (nog) geen verandering in. Is het project mislukt? Dat vinden gemeente en het bedrijf Sit & Heat niet.