Met vier teams naar het EK in Portugal; de Ker-rolls nemen het op tegen de allerbesten

KERKDRIEL - Wie zin heeft in een nostalgisch feestje in stijl van de jaren 70 kan op 22 april naar de rollerdisco van de Ker-rolls in De Kreek in Kerkdriel. Een lichtshow, rolschaatsen op onvervalste disco, het roept de sfeer op van Saturday Night Fever . Het feest is ook een steun in de rug voor de EK-gangers van de club.

De opbrengst van het feest is namelijk bedoeld om de reis te bekostigen naar Portugal. Vier teams van de Kerkdrielse vereniging gaan het begin mei opnemen tegen de beste rolschaatsers van dit werelddeel. ,,Er gaan, inclusief verzorgers en trainers, 22 mensen mee. Daarvoor hebben we zeker 17.000 euro nodig", vertelt trainer Sonja Pompen.

De disco is een van de activiteiten waarmee de club geld inzamelt. Dat gebeurt via Facebook, maar ook met een collecte, een kledingbeurs en met de verkoop van worstenbroodjes. Daar hangt veel van af, vertelt Pompen: ,,Als we niet genoeg geld ophalen, dan kunnen we niet gaan.”

Uitzonderlijk

Dat de teams uit Kerkdriel zijn geselecteerd, heeft de club te danken aan de uitzonderlijke prestaties tijdens het NK Show Rolschaatsen in januari in Almere. De club nam aan zes van de zeven categorieën deel en wist maar liefst zes keer kampioen te worden. En dat was een unicum in de Nederlandse rolschaatssport.

Er mogen maar vier teams mee, legt trainer Pompen uit, omdat Nederland meer leeftijdscategorieën heeft dan de internationale bond. ,,In Nederland kunnen jongere rijders meedoen om ervaring op te doen op grote wedstrijden.”

In Portugal moeten de Kerkdrielse rolschaatsers het opnemen tegen teams die veel beter zijn. ,,Spanje, Portugal en Italië zijn de toplanden. Clubs hebben veel leden en goede faciliteiten. We gaan er vanuit dat we de underdog zijn, maar kansloos zijn we zeker niet. Op een vorig EK in Italië wisten we de vijfde plaats te behalen, dat was toch een mooie opsteker.”

