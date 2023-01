LIVE | RKC Waalwijk met Bel Hassani weer in de basis begonnen aan duel tegen Sparta

Irritatie over verlengen van noodopvang bij Autotron: ‘Ben gewoon een vent en beloof dan niks’

NULAND - De onzekerheid rond de mogelijke komst van een azc is maandagavond weggenomen bij omwonenden van de noodopvang bij het Autotron. Maar de irritatie over het verlengen van die opvang overheerst. ‘Het woord van een burgemeester is dus niks waard’.

18:36